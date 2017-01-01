  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трамп лишається без головного охоронця

    • Сьогодні, 08:28
    • Розсилка
    Джозеф Кленсі
    Джозеф Кленсі

    Глава Секретної служби США Джозеф Кленсі йде у відставку

    Глава Секретної служби США Джозеф Кленсі йде у відставку у зв'язку з виходом на пенсію. Про це йдеться в повідомленні Секретної служби в Twitter.

    «Вітаємо з виходом на пенсію, директор Кленсі. Чоловіки і жінки Секретної служби вдячні вам за 29 років роботи та керівництва», – наголошується в повідомленні.

    Як зазначається, два роки тому Кленсі взяв на себе відповідальність за можливі наступні провали у сфері безпеки з боку служби, що відповідає за охорону президента.

    Читайте також

    Пост, як уточнив представник Секретної служби, Кленсі покине 4 березня.

    У Секретній службі, за даними агентства, служать близько 7 тис. чоловік. Їх основним завданням є охорона президента і його сім'ї, а також боротьба з контрафактом.

    Нагадаємо, Секретна служба США прийняла рішення виплатити близько 24 млн доларів у справі про дискримінацію чорношкірих співробітників агентства.

    Джерело: Укрінформ
    Читайте також
    США Дональд Трамп тілоохоронець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ