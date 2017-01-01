Трамп лишається без головного охоронця

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Джозеф Кленсі

Глава Секретної служби США Джозеф Кленсі йде у відставку

Глава Секретної служби США Джозеф Кленсі йде у відставку у зв'язку з виходом на пенсію. Про це йдеться в повідомленні Секретної служби в Twitter.

«Вітаємо з виходом на пенсію, директор Кленсі. Чоловіки і жінки Секретної служби вдячні вам за 29 років роботи та керівництва», – наголошується в повідомленні.

Як зазначається, два роки тому Кленсі взяв на себе відповідальність за можливі наступні провали у сфері безпеки з боку служби, що відповідає за охорону президента.

Пост, як уточнив представник Секретної служби, Кленсі покине 4 березня.

У Секретній службі, за даними агентства, служать близько 7 тис. чоловік. Їх основним завданням є охорона президента і його сім'ї, а також боротьба з контрафактом.

Нагадаємо, Секретна служба США прийняла рішення виплатити близько 24 млн доларів у справі про дискримінацію чорношкірих співробітників агентства.