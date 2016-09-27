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    Трамп має намір підписати перші укази в день інавгурації

    • Сьогодні, 03:04
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    Трамп хоче скасувати деякі укази голови держави Барака Обами

    Обраний президент США Дональд Трамп має намір підписати ряд виконавчих указів відразу після вступу на посаду в день інавгурації, передає Reuters.

    Повідомляється, що в перший день в Білому домі Трамп зробити перші кроки для будівництва стіни на кордоні з Мексикою і обмеження імміграції.

    Відзначається, що він має намір також скасувати деякі укази голови держави Барака Обами.

    Республіканець також відвідає штаб-квартиру Центрального розвідувального управління (ЦРУ), яке неодноразово піддавав критиці під час передвиборної кампанії і після свого обрання.

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