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    Трамп має унікальні можливості для підтримки України, - Порошенко

    • Сьогодні, 16:23
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Глава держави також зазначив, що Україна за останні роки отримала значну підтримку з боку США

    «Обраний Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має унікальні можливості для використання всього свого впливу для підтримки України в її боротьбі за свободу і демократію», - підкреслив Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу Bloomberg перебуваючи в Давосі на Всесвітньому економічному форумі. Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

    Глава держави також зазначив, що Україна за останні роки отримала значну підтримку з боку США.

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    Президент Порошенко нагадав, що був одним з перших світових лідерів, кому подзвонив новообраний президент США Дональд Трамп, і під час телефонної розмови була досягнута домовленість про візит Глави Української держави до США після інавгурації американського президента.

    Нагадаємо, на форумі в Давосі президент України Петро Порошенко заявив, що черговий транш від МВФ Україна отримає найближчими тижнями.

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