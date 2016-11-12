Трамп має унікальні можливості для підтримки України, - Порошенко

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Петро Порошенко

Глава держави також зазначив, що Україна за останні роки отримала значну підтримку з боку США

«Обраний Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має унікальні можливості для використання всього свого впливу для підтримки України в її боротьбі за свободу і демократію», - підкреслив Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу Bloomberg перебуваючи в Давосі на Всесвітньому економічному форумі. Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

Глава держави також зазначив, що Україна за останні роки отримала значну підтримку з боку США.

Президент Порошенко нагадав, що був одним з перших світових лідерів, кому подзвонив новообраний президент США Дональд Трамп, і під час телефонної розмови була досягнута домовленість про візит Глави Української держави до США після інавгурації американського президента.

Нагадаємо, на форумі в Давосі президент України Петро Порошенко заявив, що черговий транш від МВФ Україна отримає найближчими тижнями.