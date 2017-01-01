Трамп може ініціювати нові санкції проти Росії

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Дональд Трамп

Крім Росії, санкції можуть ввести щодо Ірану у зв'язку з ситуацією в Сирії.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обговорює питання про можливість застосування нових антиросійських і антиіранських санкцій у зв'язку з ситуацією в Сирії, повідомила американський постпред при ООН Ніккі Хейлі

«Президент має намір обговорити це питання, і процес обговорення вже йде», - заявила вона в ефірі телеканалу CNN у неділю.

Про те, що в ході майбутнього візиту наступного тижня в Москву, держсекретар США Рекс Тіллерсон може висунути звинувачення Росії в співучасті і приховуванні військових злочинів, скоєних режимом Башара Асада, повідомила раніше газета New York Post, не повідомляючи про джерела інформації.

Британська Sunday Times пише, що Тіллерсон зажадає від Москви відмовитися від підтримки «кривавої диктатури» Асада.

Вона стверджує, що глава американського зовнішньополітичного відомства пред'явить в Москві докази того, що Росія знає і намагається приховати, що Асад на минулому тижні застосував зарин.

Також держсекретар США звинуватить Росію в порушенні угоди від 2013 року про спостереженні за знищенням сирійської хімічної зброї, заявивши, що таким чином Росія не виконала своїх зобов'язань в цій області, пише видання.

Нагадаємо, 31 березня держсекретар США Рекс Тіллерсон засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ висловив підтримку Україні, заявивши, що США залишать санкції проти Росії, поки вона не виконає Мінські угоди і не поверне Крим.