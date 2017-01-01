Трамп може звільнити спікера Білого дому, - західні ЗМІ

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Шон Спайсер

Президент США невдоволений, що співробітники прес-служби Білого дому не змогли «запобігти полеміку» навколо звільнення Комі

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість реорганізації своєї прес-служби аж до звільнення прес-секретаря Білого дому Шона Спайсера. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в адміністрації президента. За їх словами, невдоволення Трампа викликало те, як прес-служба висвітлювала звільнення глави ФБР Джеймса Комі.

За словами джерел WSJ, Трампа не влаштувало, що співробітники прес-служби Білого дому не змогли «запобігти полеміку» навколо звільнення Комі. Зокрема, невдоволення Трампа викликало розбіжність між його словами і заявою прес-секретаря. Трамп заявив, що прийняв рішення звільнити Комі самостійно, а прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що рішення було прийнято за рекомендацією міністерства юстиції.

В інтерв'ю Fox News, яке повинно вийти в ефір в суботу, 13 травня, Трамп назвав Спайсера прекрасною людиною, проте не відповів на питання про те, чи збереже він свою посаду.

Нагадаємо, що 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі. Тоді Трамп заявив, що «Комі втратив довіру майже всіх у Вашингтоні».

Пізніше The New York Times повідомили, що за кілька днів до свого звільнення Джеймс Комі звернувся до Департаменту юстиції з проханням збільшити ресурси на розслідування втручання Росії у президентські вибори в США.

У свою чергу, віце-президент США Майк Пенс заявив, що рішення президента звільнити Комі не пов'язане з розслідуванням можливого російського втручання у вибори президента країни у 2016 році.

Джерело: Дождь