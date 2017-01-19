Трамп мріє стати диктатором – Сорос

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Джордж Сорос

Фінансист назвав Трампа потенційним диктатором

Мільярдер і фінансист Джордж Сорос назвав новообраного президента США Дональда Трампа людиною, яка мріє стати диктатором.

«Америка обрала президентом людину, що мріє стати диктатором», – сказав Сорос в інтерв'ю Bloomberg у швейцарському Давосі.

Як повідомлялося, Трамп не може натішитись власною перемогою на виборах у США. Про деталі своєї перемоги, а також про перебіг перегонів він розповідає мало не на кожній зустрічі – навіть там, де це недоречно.

Нагадаємо, інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом у Вашингтоні. Трамп змінить на посаді Барака Обаму, прийме присягу і виголосить свою першу промову як американський президент. Головна церемонія відбудеться в Білому домі. Церемонія прийняття присяги відбудеться на сходах перед будівлею Капітолію.

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