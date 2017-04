Трамп на івриті привітав юдеїв зі святом Песах

Песах, свято Виходу євреїв з Єгипту, у 2017 році відзначається 10-18 квітня

Президент США Дональд Трамп привітав юдеїв зі святом Песах. Про це він написав у Twitter.

«Щасливого Песаха всім, хто відзначає в США, Ізраїлі і по всьому світу. Chaguanas Sangre Grande Sameach! («Хаг самеах» — побажання щасливого свята на івриті)», - написав Трамп.

Happy Passover to everyone celebrating in the United States of America, Israel, and around the world. #ChagSameach