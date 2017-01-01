Трамп на івриті привітав юдеїв зі святом Песах

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Президент США Дональд Трамп

Песах, свято Виходу євреїв з Єгипту, у 2017 році відзначається 10-18 квітня

Президент США Дональд Трамп привітав юдеїв зі святом Песах. Про це він написав у Twitter.

«Щасливого Песаха всім, хто відзначає в США, Ізраїлі і по всьому світу. Chaguanas Sangre Grande Sameach! («Хаг самеах» — побажання щасливого свята на івриті)», - написав Трамп.

Happy Passover to everyone celebrating in the United States of America, Israel, and around the world. #ChagSameach — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 апреля 2017 г.

Нагадаємо, іудеї всього світу сьогодні відзначають одне з головних свят – Песах. Песах – найдавніше з єврейських свят, воно пов'язано з однією з найважливіших подій в єврейській історії – з виходом з єгипетського рабства близько 3300 років тому.

Песах, свято Виходу євреїв з Єгипту, у 2017 році відзначається 10-18 квітня.

В Ізраїлі Песах - семиденне свято, перший і останній дні якого - повноцінні свята і неробочі дні. За межами Ізраїлю свято триває 8 днів, з яких перші два і останні два - повноцінні свята.