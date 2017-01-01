Трамп насварив членів НАТО за борги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: REUTERS

Альянс повинен робити більше для того, щоб попередити майбутні напади терористів, зазначив американський лідер

Країни-члени НАТО витрачають недостатньо грошей на оборонний бюджет організації, що призводить до нових терактів.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи під час саміту НАТО в Брюсселі, повідомляє Reuters.

Говорячи про теракт у Манчестері, він зазначив, що Альянс повинен робити більше для того, щоб попередити майбутні напади терористів. За його словами, держави «заборгували величезні суми грошей перед США та НАТО».

«Тероризм повинен бути зупинений на своєму шляху, або жах, який ви бачили в Манчестері та багатьох інших місцях, буде тривати вічно. Ці серйозні проблеми з безпекою - причина, через яку я був дуже, дуже прямим в тому, що члени НАТО повинні, нарешті, зробити свій справедливий внесок», - наголосив Трамп.

Генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг підтримав президента США. Він зауважив, що попри те, що Трамп висловився різко, у нього було «дуже чітке повідомлення щодо очікувань союзників».

Напередодні у Брюсселі відкривали нову штаб-квартиру НАТО.