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    Трамп назвав Асада «твариною»

    • Сьогодні, 05:05
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    Президент США Дональд Трамп
    The Associated Press
    Президент США Дональд Трамп

    Трамп вважає, що якби не Росія, то в Сірії не було би проблем

    Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox Business назвав президента Сирії Башара Асада «твариною».

    Крім того, американський президент висловив думку, що якби Росія не підтримала нинішню владу Сирії, то в цій країні не було б проблем.

    «Якби Росія не пішла і не підтримала цю тварину, у вас би не було зараз проблеми», - сказав Трамп, відповідаючи на питання про Асада.

    Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) наполягають, що мирне розв'язання воєнного конфлікту в Сирії є неможливим, поки при владі у країні залишається президент Башар Асад. 

    12 квітня держсекретар США Рекс Тіллерсон відвідає Росію після зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки. Зокрема він  має зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Перед Тіллерсоном до Москви мав прибути голова МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак він відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.

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