Трамп назвав Асада «твариною»
- Сьогодні, 05:05
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Трамп вважає, що якби не Росія, то в Сірії не було би проблем
Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox Business назвав президента Сирії Башара Асада «твариною».
Крім того, американський президент висловив думку, що якби Росія не підтримала нинішню владу Сирії, то в цій країні не було б проблем.
«Якби Росія не пішла і не підтримала цю тварину, у вас би не було зараз проблеми», - сказав Трамп, відповідаючи на питання про Асада.
Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) наполягають, що мирне розв'язання воєнного конфлікту в Сирії є неможливим, поки при владі у країні залишається президент Башар Асад.
12 квітня держсекретар США Рекс Тіллерсон відвідає Росію після зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки. Зокрема він має зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Перед Тіллерсоном до Москви мав прибути голова МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак він відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.