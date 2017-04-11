Трамп назвав Асада «твариною»

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The Associated Press Президент США Дональд Трамп

Трамп вважає, що якби не Росія, то в Сірії не було би проблем

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox Business назвав президента Сирії Башара Асада «твариною».

Крім того, американський президент висловив думку, що якби Росія не підтримала нинішню владу Сирії, то в цій країні не було б проблем.

«Якби Росія не пішла і не підтримала цю тварину, у вас би не було зараз проблеми», - сказав Трамп, відповідаючи на питання про Асада.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) наполягають, що мирне розв'язання воєнного конфлікту в Сирії є неможливим, поки при владі у країні залишається президент Башар Асад.

12 квітня держсекретар США Рекс Тіллерсон відвідає Росію після зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки. Зокрема він має зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Перед Тіллерсоном до Москви мав прибути голова МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак він відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.