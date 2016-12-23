Трамп назвав «дуже приємним» лист від Путіна

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Путін привітав Трампа з Новим роком і Різдвом

Обраний президент США Дональд Трамп назвав «дуже приємним» лист від президента Росії Володимира Путіна і закликав дотримуватися викладених в ньому думок, передає USA Today.

«Дуже приємний лист від Володимира Путіна; його думки такі правдиві», - сказав він.

Трамп також висловив надію на те, що американська і російська сторони зможуть дотримуватися викладених в листі ідей і їм не доведеться «йти альтернативним шляхом».

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін привітав Трампа з Новим роком і Різдвом.