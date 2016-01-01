  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трамп назвав ім'я нового прес-секретаря Білого дому

    • Вчора, 23:30
    • Розсилка

    Трамп висунув кандидатуру Шона Спайсер на посаду свого прес-секретаря

    Представник Національного комітету Республіканської партії США Шон Спайсер буде призначений прес-секретарем президента, коли переміг на виборах Дональд Трамп вступить на посаду в наступному місяці. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву перехідної команди.

    Спайсер був представником ПК партії під час президентської кампанії Трампа.

    Також Трамп назвав ряд своїх соратників, які будуть працювати на провідних посадах по лінії зв'язків з громадськістю, — Хоуп Хікс, Джейсон Міллер і Ден Скавино.

    Читайте також
    Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ