Трамп назвав ім'я нового прес-секретаря Білого дому
- Вчора, 23:30
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Трамп висунув кандидатуру Шона Спайсер на посаду свого прес-секретаря
Представник Національного комітету Республіканської партії США Шон Спайсер буде призначений прес-секретарем президента, коли переміг на виборах Дональд Трамп вступить на посаду в наступному місяці. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву перехідної команди.
Спайсер був представником ПК партії під час президентської кампанії Трампа.
Також Трамп назвав ряд своїх соратників, які будуть працювати на провідних посадах по лінії зв'язків з громадськістю, — Хоуп Хікс, Джейсон Міллер і Ден Скавино.