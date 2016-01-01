Трамп назвав ім'я нового прес-секретаря Білого дому

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Трамп висунув кандидатуру Шона Спайсер на посаду свого прес-секретаря

Представник Національного комітету Республіканської партії США Шон Спайсер буде призначений прес-секретарем президента, коли переміг на виборах Дональд Трамп вступить на посаду в наступному місяці. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву перехідної команди.

Спайсер був представником ПК партії під час президентської кампанії Трампа.

Також Трамп назвав ряд своїх соратників, які будуть працювати на провідних посадах по лінії зв'язків з громадськістю, — Хоуп Хікс, Джейсон Міллер і Ден Скавино.