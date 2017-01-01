Трамп назвав НАТО застарілою організацією
- Сьогодні, 03:57
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За словами республіканця, в даний час в альянсі лише п'ять країн «платять те, що повинні»
Обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Times назвав НАТО важливою, але застарілою організацією, так як вона належним чином не займалася проблемою тероризму.
«Я давно говорив, що у НАТО є проблеми. По-перше, вона застаріла, так як була заснована багато-багато років тому. По-друге, країни не платять те, що повинні платити. Вона застаріла, оскільки не дбала про тероризм», - сказав він.
При цьому Трамп підкреслив, що не дивлячись на все вищесказане, «НАТО дуже важлива для нього».
За словами республіканця, в даний час в альянсі лише п'ять країн «платять те, що повинні». Серед них Трамп зазначив Великобританію.