Трамп назвав НАТО застарілою організацією

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За словами республіканця, в даний час в альянсі лише п'ять країн «платять те, що повинні»

Обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Times назвав НАТО важливою, але застарілою організацією, так як вона належним чином не займалася проблемою тероризму.

«Я давно говорив, що у НАТО є проблеми. По-перше, вона застаріла, так як була заснована багато-багато років тому. По-друге, країни не платять те, що повинні платити. Вона застаріла, оскільки не дбала про тероризм», - сказав він.

При цьому Трамп підкреслив, що не дивлячись на все вищесказане, «НАТО дуже важлива для нього».

За словами республіканця, в даний час в альянсі лише п'ять країн «платять те, що повинні». Серед них Трамп зазначив Великобританію.