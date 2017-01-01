Трамп назвав «Покахонтас» головним суперником на наступних виборах

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Фото: JIM WATSON/AFP/Getty Images Дональд Трамп

Трамп вжив прізвисько «Покахонтас» для сенатора США Елізабет Уоррен

Президент США Дональд Трамп поділився своєю думкою щодо того, хто буде його головним суперником на виборах 2020 року.

За його словами, ним стане сенатор Елізабет Уоррен. Таку заяву глава держави зробив під час виступу на щорічній зустрічі Національної стрілецької асоціації в Атланті.

Як повідомляє The Independent, кажучи про сенатора, Трамп вжив прізвисько, яке використовував в минулому році, – Покахонтас. Тоді деякі визнали порівняння республіканця расистським.

«Це може бути Покахонтас», – сказав Трамп, також зазначивши, що Уоррен не є великим шанувальником асоціації.

За даними ЗМІ, таке порівняння Трамп використовував, оскільки сенатор одного разу виступила з твердженням, що має індіанське походження.

Також на конференції президент США пообіцяв не допустити заборони володіння зброєю приватним особам.

Як повідомляв «Главком», під час виступу президента США Дональда Трампа невідомий кинув у повітря оберемок російських триколорів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що робота президента виявилася складнішою, ніж він припускав.

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