Трамп не виключає зустрічі з лідером КНДР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Дональд Трамп зауважив, що може зустрітися з Кім Чен Ином за певний обставин

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином попри жорстку позицію США й міжнародного співтовариства стосовно агресивної поведінки КНДР у регіоні. Про це він сказав в інтерв'ю інформагентству Reuters.

«Ніколи не варто казати «ні». Але, можливо вже занадто пізно. Ми дуже злі на те, що він (Кім Чен Ин. – Ред.) зробив, і, чесно кажучи, це повинно було стати предметом занепокоєння під час адміністрації Обами», - сказав нинішній глава Білого дому.

При цьому він зауважив, що така зустріч якщо і станеться, то «в майбутньому, за певних обставин».

Видання зазначає, що повідомлення про останнє випробування балістичної ракети Пхеньяном застало Дональда Трампа під час візиту до США прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. США підтвердили намір продовжувати військову підтримку Японії і Південній Кореї на тлі ракетно-ядерної загрози КНДР.

За повідомленнями японський новинних агентств, уряд Японії вже планує розпочати дебати щодо розгортання системи ПРО США з метою поліпшити свою здатність протистояти північнокорейським балістичним ракетам.