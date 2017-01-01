Трамп не витримає чотири роки на посаді президента, - німецький психіатр

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Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів знаходиться на межі, - експерт

У президента США Дональда Трампа спостерігається порушення. Про це заявив німецький невролог і психіатр Карл-Йоахім Цандер, пише журнал Focus.

«Дональд Трамп може мати психічні відхилення у вигляді схильності до нарцисизму. Правда, нарцисизм може проявлятися в м'якій формі, надавати на особистість позитивний ефект і навіть сприяти успіху в житті. Однак для оточуючих подібні особливості прояви нарцисизму у людини завжди несуть з собою дискомфорт. Боюся, що у випадку з Трампом ми маємо справу з тим нарцисизмом, який ризикує перетворитися в щось небезпечне: Трамп вірить в те, що може управляти США, як своїм бізнесом. І він з цим не впорається. Я вважаю, що Трамп знаходиться на межі. Я не бачу у нього ознак антисоціальної розлади особистості, але можу констатувати порушення адекватного соціального поведінк», - зауважує професор Цандер.

Це виражається в тому, що «порушуються соціальні правила, відсутній жаль, а при виникненні проблем з реалізацією будь-якої задачі вина покладається на когось іншого», - пояснює експерт.

Крім того, Трамп, продовжує психіатр, «надзвичайно дратівливий. Його нарцисизм швидко обертається гнівом, агресією і бажанням судитися з усіма і кожним. Сьогодні Трамп нападає на суддів або ЗМІ, раніше, будучи бізнесменом, він вів близько 3500 судових процесів. За своєю суттю особистість , схильна до нарцисизму, має схильність і до істерії. На даний момент психічні проблеми Трампа знаходять вираз і в його абсурдних висловлюваннях, вигадках і брехні. Особистість Трампа вже має психопатичні риси - він вважає всіх навколо ідіотами. Ця манія величі, роздуте ідеальне «я», якому він не в змозі відповідати, безумовно приречене на провал. Думаю, він не витримає чотири роки на посаді президента», - дає свою оцінку психіатр.

На думку Карла-Йоахима Цандера, той факт, що до сих пір Трамп керує країною переважно за допомогою Twitter, також свідчить на користь його схильності до нарцисизму.

За словами Цандера, Трампу терміново треба звернутися за допомогою до фахівців. «Однак він належить до того типу людей, які вважають психіатрів тупими і марними», - відзначає фахівець.

«Але у мене таке відчуття, що допомога Трампу все-таки потрібна, інакше в Америці все буде тільки гірше. У мене вже є перший пацієнт-американець, який виїхав з США через Трампа», - зауважує на закінчення професор.