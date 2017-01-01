Трамп не втомлюється хизуватися своєю перемогою на президентських виборах

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Близька до Трампа людина заявила, що обраний президент говорить про те, як він виграв, майже на кожній зустрічі

Обраний президент США Дональд Трамп не перестає розповідати всім про свою перемогу, пише видання Politico.

Під час зустрічі з лідерами нью-йоркських робочих в Trump Tower, Дональд Трамп розповідав, як його перемога на виборах трималася на таких місцях, як Пенсільванія і заявив, що багато демократів там стали республіканцями заради нього. Робочим було незрозуміло, чому він говорив про свою перемогу в Пенсільванії, при тому, що зараз він знаходився в Нью-Йорку.

За обідом у Флориді Трамп сказав компаньйонам, що велика і галаслива юрба демонстрантів у Мічигані напередодні виборів «дала зрозуміти, що у нього був хороший прорив». «Я сказав лише кілька слів при зустрічі. Але Трамп говорив, що коли у нього було 30 тисяч чоловік в ніч перед виборами в Мічигані, він дійсно повірив у свою перемогу», - сказав лобіст Тому Куїнн після зустрічі з Трампом.

Трамп смакував кожну деталь, розповідаючи про свою перемогу. Він іноді заявляв спонсорам, що перемога стала для нього несподіванкою, а в інших випадках говорив друзям, що він знав, що виграє. «Це був 55-відсотковий шанс», - сказав Трамп своєму другові. Іншому другу він сказав, що знав, що виграє після того, як Клінтон скасувала феєрверк шоу в Рівер Хадсон.

Союзники Трампа кажуть, що у них залишилося відчуття, ніби він дійсно здивований своїй перемозі. Люди ж, які з ним зустрічалися, були здивовані, як багато він знав про свої перемоги або поразки в їх округах. Близька до Трампа людина заявила, що обраний президент говорить про те, як він виграв, майже на кожній зустрічі і додав, що йому здається, що Трамп досі намагається все це усвідомити.

Як відомо, інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом у Вашингтоні. Трамп змінить на посаді Барака Обаму, прийме присягу і виголосить свою першу промову як американський президент. Головна церемонія відбудеться в Білому домі. Церемонія прийняття присяги відбудеться на сходах перед будівлею Капітолію.

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