Трамп обдурив Путіна – Politico



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розглянемо версію, що Трамп обдурив Кремль туманно-багатообіцяючими заявами з критичних для Росії питань, а сам не збирався діяти відповідно до них. У процесі завоювання Білого дому він отримав би сприяння у формі кібератак і фальшивих новин

«Відтоді як керівництво американських спецслужб звинуватило Росію у втручанні в листопадові президентські вибори, президенту Дональду Трампу доводиться спростовувати звинувачення в тому, що він – маріонетка Кремля, – пише Politico. – Є й інше пояснення втручання Кремля. Воно може здатися нелогічним, але за відсутності явних доказів того, що Трамп перебуває «в кишені у Путіна», не менш правдоподібне. Що, коли Трамп розіграв Путіна?»

«Розглянемо версію, що Трамп обдурив Кремль туманно-багатообіцяючими заявами з критичних для Росії питань, таких як зняття економічних санкцій і визнання Криму російським, а сам не збирався діяти відповідно до них, – ідеться в статті. – В процесі завоювання Білого дому він отримав би без всяких відкритих прохань сприяння у формі кібератак і фальшивих новин».

«Звучить повністю надумано і бездоказово? Безумовно. Але те саме можна сказати і про затвердження, що Трамп – маньчжурський президент, кожен хід якого контролюється з Москви за допомогою кодових повідомлень. І нещодавня зміна позицій Трампа, які раніше були сприятливими для Кремля, робить більш імовірним те, що Путін від самого початку був пішаком у цій грі», – зазначає видання.

Politico нагадує: вражаюче перетворення Трампа з героя на лиходія завершилося минулого тижня, коли він пообіцяв зробити американський ядерний арсенал «найкращим у колоді», на що Москва відповіла попередженнями про нову гонку озброєнь.

«Розчарування Росії очевидне, – йдеться далі. – Чи це той Трамп, який здавався таким багатообіцяючим під час передвиборної кампанії? Чи та це людина, яка хвалила Путіна як сильного лідера і грубо натякала, що розчленував «застарілий» Північноатлантичний альянс? Де Трамп, на честь перемоги якого на виборах вони цокалися шампанським?»