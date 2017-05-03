Трамп обіцяє допомогти у встановленні миру між Ізраїлем та Палестиною

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Махмуд Аббас і Дональд Трамп у Вашингтоні

«Ми зробимо це», - впевнено заявив президент США після зустрічі з палестинським лідером

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Ізраїлю і палестинцям у досягненні миру.

Про це повідомляє AFP.

«Ми зробимо це», - сказав Трамп за підсумками переговорів з палестинським лідером Махмудом Аббасом.

Американський лідер також заявив, що готовий стати «медіатором, арбітром або посередником» у цьому питанні, додає CNN.

У свою чергу Аббас висловив переконання, що США і Палестина стануть партнерами для досягнення «історичного миру під керівництвом Трампа».

«Пане президенте, настав час для Ізраїлю покласти край окупації нашого народу і нашої землі», - сказав Аббас, маючи на увазі палестинські території на Західному березі, що знаходяться під контролем Ізраїлю.

Нагадаємо, наприкінці квітня у столиці Ізраїля палестинець поранив ножем чотирьох людей. За попередніми даними, терорист вчинив напад з націоналістичних мотивів.

17 квітня в Ізраїлі близько 1300 ув'язнених палестинців розпочали голодний протест, вимагаючи покращення умов утримання.