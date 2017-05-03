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    Трамп обіцяє допомогти у встановленні миру між Ізраїлем та Палестиною

    • Сьогодні, 05:59
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    <p>Махмуд Аббас і Дональд Трамп у Вашингтоні</p>

    Махмуд Аббас і Дональд Трамп у Вашингтоні

    «Ми зробимо це», - впевнено заявив президент США після зустрічі з палестинським лідером

    Президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Ізраїлю і палестинцям у досягненні миру.

    Про це повідомляє  AFP.

    «Ми зробимо це», - сказав Трамп за підсумками переговорів з палестинським лідером Махмудом Аббасом. 

    Американський лідер також заявив, що готовий стати «медіатором, арбітром або посередником» у цьому питанні, додає CNN

    У свою чергу Аббас висловив переконання, що США і Палестина стануть партнерами для досягнення «історичного миру під керівництвом Трампа». 

    «Пане президенте, настав час для Ізраїлю покласти край окупації нашого народу і нашої землі», - сказав Аббас, маючи на увазі палестинські території на Західному березі, що знаходяться під контролем Ізраїлю.

    Нагадаємо, наприкінці квітня у столиці Ізраїля палестинець поранив ножем чотирьох людей. За попередніми даними, терорист вчинив напад з націоналістичних мотивів.

    17 квітня в Ізраїлі близько 1300 ув'язнених палестинців розпочали голодний протест, вимагаючи покращення умов утримання. 

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