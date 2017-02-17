Трамп обіцяє наступного тижня видати новий міграційний указ

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Новий указ буде враховувати рішення федерального суду США

Президент США Дональд Трамп пообіцяв видати новий міграційний указ на наступному тижні, адаптований до рішення федерального суду, яке зупинило заборону на в'їзд громадянам семи країн.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на CNN.

«Новий указ буде враховувати це (рішення федерального суду - Ред.) - те, що я вважаю дуже поганим рішенням», - сказав Трамп під час прес-конференції, посилаючись на рішення апеляційного суду, який заблокував його заборону на в'їзд на початку цього місяця.

Раніше повідомлялося, що апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився відновити указ президента США Дональда Трампа, який забороняє в'їзд у країну громадянам семи країн, де переважають мусульмани.

Як відомо, указ про припинення прийому біженців і видачі віз громадянам семи держав, населених переважно мусульманами, був підписаний президентом США Дональдом Трампом 28 січня.

Згодом Федеральний суд в Сіетлі (штат Вашингтон) призупинив дію указу Трампа по всій країні доти, доки не буде розглянуто позов, поданий в цей суд місцевою прокуратурою. У позовній заяві вимагається визнати основні положення указу неконституційними й скасувати його.