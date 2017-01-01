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    Трамп очікує від Росії повернення Криму Україні

    • Сьогодні, 21:26
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    У Білому домі заявили, що Трамп займає «жорстку» позицію щодо Росії

    Президент США Дональд Трамп чекає від Москви активної участі в деескалації на території Україні.

    Про це повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

    За його словами, Трамп займає «жорстку» позицію щодо Росії: «Він продовжує піднімати питання, пов'язане з Кримом, захоплення якого допустила попередня адміністрація».

    «Президент Трамп дав чітко зрозуміти, що він чекає від Росії сприяння в деескалації ситуації в Україні і повернення Криму», — заявив Спайсер.

    Він нагадав, що раніше постпред США при ООН Ніккі Хейлі також заявила про жорстку позицію Вашингтона щодо Криму.

    Нагадаємо, під час розмови Порошенко домовився з Трампом, що найближчим часом відбудеться його візит до Штатів.

    Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 лютого відбулася телефонна розмова президентів США і України Дональда Трампа та Петра Порошенка.

    Під час розмови сторони висловили стурбованість через ескалацію бойових дій на Донбасі, зокрема в Авдіївці. Також Трамп і Порошенко обговорили подальшу співпрацю між країнами.

    Нагадаємо, у Вашингтоні підтвердили, що не знімуть з РФ санкції за окупацію Криму.

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    Крим Росія санкції Дональд Трамп
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