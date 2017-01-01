Трамп оголосить своє рішення щодо кліматичної угоди вже сьогодні
- Сьогодні, 11:16
-
Розсилка
Трамп пообіцяв зробити заяву сьогодні вдень та «зробити Америку великою знову»
Президент США Дональд Трамп заявив, що повідомить про своє рішення стосовно Паризької кліматичної угоди у четвер, 1 червня.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
«Я оголошу про своє рішення стосовно Паризької угоди в четвер о 3 годині дня. У Трояндовому саду Білого дому. Зробимо Америку великою знову!», - зазначив він.
Нагадаємо, Трамп відмовився схвалити заяву на підтримку угоди під час саміту G7 у Італії в суботу, заявивши, що йому потрібно більше часу для прийняття рішення.
Як повідомлялося, у разі, якщо Сполучені Штати вийдуть з Паризької угоди, це поставить їх в один ряд з Сирією і Нікарагуа - лише ці дві країни у світі не підтримали цей глобальний пакт. Це може мати широкі наслідки для угоди, яка значною мірою спирається на прихильність великих економік, що забруднюють навколишнє середовище.
Нагадаємо, Маск готовий піти з ради експертів Трампа через кліматичну угоду.