Трамп оголосить своє рішення щодо кліматичної угоди вже сьогодні

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Президент США Дональд Трамп

Трамп пообіцяв зробити заяву сьогодні вдень та «зробити Америку великою знову»

Президент США Дональд Трамп заявив, що повідомить про своє рішення стосовно Паризької кліматичної угоди у четвер, 1 червня.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Я оголошу про своє рішення стосовно Паризької угоди в четвер о 3 годині дня. У Трояндовому саду Білого дому. Зробимо Америку великою знову!», - зазначив він.

Нагадаємо, Трамп відмовився схвалити заяву на підтримку угоди під час саміту G7 у Італії в суботу, заявивши, що йому потрібно більше часу для прийняття рішення.

Як повідомлялося, у разі, якщо Сполучені Штати вийдуть з Паризької угоди, це поставить їх в один ряд з Сирією і Нікарагуа - лише ці дві країни у світі не підтримали цей глобальний пакт. Це може мати широкі наслідки для угоди, яка значною мірою спирається на прихильність великих економік, що забруднюють навколишнє середовище.

Нагадаємо, Маск готовий піти з ради експертів Трампа через кліматичну угоду.