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Свято покликане «зміцнити зв’язки громадян одне з одним і відновити обов'язки уряду перед народом»

Президент США Дональд Трамп оголосив день своєї інавгурації національним святом. Відтепер щорічно 20 січня американці відзначатимуть «Національний день патріотизму» (у дослівному перекладі «Національний день патріотичної самовідданості» (National Day of Patriotic Devotion) – ред.).

За словами, прес-секретаря президента Шона Спайсера, відповідний указ був підписаний Трампом одним із перших на посаді глави держави, пише The Washington post.

Як зазначено у тексті документу, це свято покликане «зміцнити зв’язки громадян одне з одним і відновити обов'язки уряду перед народом».

«Я, Дональд Трамп, президент США, в силу повноважень, наданих мені Конституцією і законами Сполучених Штатів, проголошую 20 січня 2017 року Національним днем патріотизму», – йдеться в указі.