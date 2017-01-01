Трамп оголосив тиждень пам'яті жертв Голокосту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп також закликав громадян США вшанувати пам'ять жертв концтаборів

Президент США Дональд Трамп оголосив останній тиждень квітня днями пам'яті жертв Голокосту. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«В Йом ха-Шоа - день пам'яті Голокосту - і в продовження тижня пам'яті ми вшановуємо жертв Голокосту і нацистських репресій», - написав він.

Трамп також закликав громадян США вшанувати пам'ять жертв і відзначити річницю визволення в'язнів концтаборів союзними військами і вивчати історію, щоб не дати подібного повторитися.