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    Трамп оголосив тиждень пам'яті жертв Голокосту

    • Сьогодні, 02:17
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    Трамп також закликав громадян США вшанувати пам'ять жертв концтаборів

    Президент США Дональд Трамп оголосив останній тиждень квітня днями пам'яті жертв Голокосту. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «В Йом ха-Шоа - день пам'яті Голокосту - і в продовження тижня пам'яті ми вшановуємо жертв Голокосту і нацистських репресій», - написав він.

    Трамп також закликав громадян США вшанувати пам'ять жертв і відзначити річницю визволення в'язнів концтаборів союзними військами і вивчати історію, щоб не дати подібного повторитися.

    США Дональд Трамп
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