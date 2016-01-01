Трамп оприлюднив вітального листа від Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У відповідь на лист Путіна, Трамп назвав його думки «правильними»

Новообраний президент США Дональд Трамп оприлюднив вітального листа від президента Російської Федерації Владіміра Путіна, який закликав Трампа «зробити реальні кроки по відновленню двостороннього співробітництва» серед тексту вітання з Різдвом та Новим роком.

Про це йдеться у листі.

Крім того Путін зазначив, що «серйозні глобальні і регіональні проблеми, з якими наші країни стикалися в останні роки, ілюструють, що відносини між Росією і США залишаються важливим фактором у забезпеченні стабільності і безпеки в сучасному світі».

У відповідь на лист Путіна, Трамп назвав його думки «правильними».

«Сподіваюся, що обидві сторони зможуть втілити це у житті, і ми не муситимемо йти іншим шляхом», – сказав Трамп.