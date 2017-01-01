Трамп перенесе свою резиденцію у гольф-клуб

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bbc.com Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп незабаром проводитиме вихідні дні на території його гольф-клубу. Місцева влада висловлює занепокоєння

Як нагадала газета Politico, саме в цьому гольф-клубі (м. Бедмінстер,штат Нью-Джерсі) проводилася церемонія одруження його дочки Іванки з Джаредом Кушнером, який нині займає посаду старшого помічника президента.

Як очікується, американський лідер перестане відвідувати «Мар-а-Лаго» (штат Флорида) в травні, проте точної дати, коли Трамп стане їздити в Бедмінстер, поки Також не повідомляється. У Білому домі не пояснюють, яким видом транспорту планує користуватися президент для того, щоб добиратися в Нью-Джерсі з Вашингтона – Boeing 757 або вертольот.

Як відзначають місцеві експерти, поїздки в літню резиденцію будуть обходиться платникам податків куди менше, оскільки витрати на кожну поїздку Трампа в «Мар-а-Лаго» у вихідні становлять, за різними оцінками, від $ 700 тис. до $ 3 млн. Разом з тим перспектива переїзду президента в маленьке містечко Бедмінстер вже починає непокоїти місцеву владу, яка згадує, як в минулому році Трамп проводив там співбесіди з майбутніми міністрами. Кожна така поїздка була пов'язана з перекриття руху автотранспорту по ряду вулиць, пробками і посиленими заходами безпеки, витрати лягали на міську адміністрацію.

У зв'язку з цим мер міста Стівен Паркер висловив свою стурбованість, а також інформував, що він вже направив до Вашингтона запит на виділення місту додаткових фінсредств для компенсації майбутніх витрат на візити Трампа.