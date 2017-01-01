Трамп підписав бюджет США, який передбачає $560 млн для України

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Дональд Трамп

Загальні витрати США до 30 вересня становитимуть 1,2 трильйони доларів

Президент США Дональд Трамп підписав законопроект про бюджет на 2017-й фіскальний рік.

Про це заявила речниця Білого дому Сара Хакабі Сандрес, виступаючи перед журналістами на черговому брифінгу, повідомляє Reuters.

Витрати США до 30 вересня становитимуть 1,2 трильйони доларів. Підписаний Трампом законопроект допоможе запобігти призупинення роботи американського уряду, яке почалося б опівночі.

Бюджет обсягом 1,2 трильйона доларів передбачає збільшення військових витрат на 19,9 мільярда доларів, порівняно з 2016 фінансовим роком. Але це все одно менше, ніж пропонував президент Дональд Трамп.

Законопроект не передбачає виділення грошей на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. 1,5 млрд доларів, які передалися на цей проект, підуть на розвиток технологій та ремонт існуючої огорожі на кордоні і складають лише половину суми, яку пропонував Трамп.

Нагадаємо, 4 травня Конгрес США затвердив держбюджет: Україні зокрема виділять $560 млн. З цією метою передбачається виділення не менше $410,465 млн у якості різних видів допомоги, а також $150 млн у межах «Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки».

Джерело: ТСН