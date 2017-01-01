Трамп підписав новий міграційний указ

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Відтак, новий указ передбачає 90-денну заборону на в’їзд до США громадян шести країн: Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену

Президент США Дональд Трамп в понеділок 6 березня підписав новий закон про тимчасову заборону на в’їзд до країни громадян низки мусульманських країн, пише Європейська правда.

Видання відзначає, що новий указ виданий зі значними поступками в обмежувальних заходах у порівнянні до січневої редакції документу.

Йдеться, зокрема, про те, що під заборону в’їзд до США віднині не підпадають ті, хто вже має візи на руках, також зі списку семи мусульманських країн, що підпадають під заборону, виключений Ірак.

Відтак, новий указ передбачає 90-денну заборону на в’їзд до США громадян шести країн: Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену. Він також припиняє прийом біженців з усього світу на 120 днів.

У новій редакції антиміграційного указу також немає положень, що дають пріоритет для біженців-християн з мусульманських країн.

«Білий дім підтвердив, що Трамп підписав указ у понеділок вранці. Він зробив це у робочому порядку, без пишної церемонії, на відміну від представлення першого указу», – відзначає видання.

Як відомо, указ про припинення прийому біженців і видачі віз громадянам семи держав, населених переважно мусульманами, був підписаний президентом США Дональдом Трампом 28 січня.

Згодом Федеральний суд в Сіетлі (штат Вашингтон) призупинив дію указу Трампа по всій країні доти, доки не буде розглянуто позов, поданий в цей суд місцевою прокуратурою. У позовній заяві вимагається визнати основні положення указу неконституційними й скасувати його.