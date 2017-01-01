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    Трамп підписав указ про реформу охорони здоров'я

    • Сьогодні, 04:38
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    Конгрес США прийме подальше рішення про реформу

    Президент США Дональд Трамп підписав указ про реформу охорони здоров'я, що передбачає «зниження регулювання» в очікуванні скасування Obamacare, передає Reuters.

    Відзначається, що конгрес США прийме подальше рішення про реформу.

    Раніше обраний віце-президент США Майкл Пенс заявив, що республіканці поки не закінчили роботу над програмою медичного страхування, яка стане альтернативою Obamacare.

    За його словами, у них вже є кілька «чудових ідей» і вони близькі до того, щоб остаточно замінити реформу медичного страхування Obamacare.

    Палата Представників Конгресу США зробила перший крок у скасуванні реформи охорони здоров’я, запровадженої адміністрацією президента Барака Обами. Obamacare вдасться позбутися завдяки бюджетним змінам, які вже ухвалив Сенат.

    реформа США Дональд Трамп
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