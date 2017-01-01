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Конгрес США прийме подальше рішення про реформу

Президент США Дональд Трамп підписав указ про реформу охорони здоров'я, що передбачає «зниження регулювання» в очікуванні скасування Obamacare, передає Reuters.

Відзначається, що конгрес США прийме подальше рішення про реформу.

Раніше обраний віце-президент США Майкл Пенс заявив, що республіканці поки не закінчили роботу над програмою медичного страхування, яка стане альтернативою Obamacare.

За його словами, у них вже є кілька «чудових ідей» і вони близькі до того, щоб остаточно замінити реформу медичного страхування Obamacare.

Палата Представників Конгресу США зробила перший крок у скасуванні реформи охорони здоров’я, запровадженої адміністрацією президента Барака Обами. Obamacare вдасться позбутися завдяки бюджетним змінам, які вже ухвалив Сенат.