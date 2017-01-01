Трамп підписав указ про вихід з Транстихоокеанського партнерства

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Трамп обіцяв скасувати угоду ще під час своєї передвиборчої кампанії

Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо виходу США з торгівельної угоди про Транстихоокеанське партнерство.

Зазначений документ було підписано сьогодні 23 січня, повідомляє видання BBC.

Цю угоду було підписано у 2016 році 12 країнами, вона охоплює 40% світової економіки та була опорою екс-очільника США Барака Обами.

Попри це, Трамп обіцяв скасувати її ще під час своєї передвиборчої кампанії, коли називав її потенційною катастрофою для США.

Нагадаємо, церемонія інавгурації президента США Дональда Трампа пройшла в Вашингтоні в п'ятницю, 20 січня. Вона супроводжувалася масовими акціями протесту.

Крім того вчора більше мільйона американців вийшли на вуличні мітинги проти Трампа.

Крім того американська розвідка зацікавилась зв’язками радника Трампа з Росією.