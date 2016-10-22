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    Трамп підпише декілька указів проти біженців з Близького Сходу, - ЗМІ

    • Сьогодні, 03:58
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    Нові закони серйозно обмежать можливості для в’їзду цілого ряду осіб з діючими американськими візами

    Президент США Дональд Трамп підготував кілька указів, які серйозно обмежать в’їзд в країну для вихідців з Близького Сходу.

    Про це передає Reuters з посиланням на джерело в Міністерстві внутрішньої безпеки і групи конгресменів.

    Повідомляється, що Трамп має намір вже в середу підписати кілька указів про обмеження на в’їзд в США для уродженців країн Близького Сходу. Зокрема нові закони серйозно обмежать можливості для в’їзду в Сполучені Штати біженцям, а також цілого ряду осіб з діючими американськими візами з Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену.

    Під час виборчої кампанії Трамп не раз критикував міграційну політику західних країн. Зокрема він назвав «катастрофічною помилкою» рішення канцлера Німеччини Ангели Меркель пускати в країну біженців. «Звідки вони приїхали? А ніхто не знає, звідки вони приїхали», – пояснив мільярдер в одному з інтерв’ю.

    Крім цього Трамп виступав за обмеження міграції з сусідньої Мексики, пообіцявши побудувати стіну на кордоні з сусідньою країною і змусити Мехіко її оплатити. Серед інших обіцянок Трампа – тюремний строк у два роки для тих, хто незаконно перетинає кордон з США. 

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