  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трамп підтримує розпад Євросоюзу - посол США при ЄС

    • Сьогодні, 14:32
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Дипломат вважає, що Brexit – це погано для США

    Обраний президент США Дональд Трамп підтримує можливий розпад Європейського союзу, який може відбутися після виходу Британії з ЄС.

    Про це заявив посол США при ЄС Ентоні Гарднер, повідомляє видання Telegraph.

    Гарднер вважає підтримку Brexit - верхом дурості.

    «Думати, що, підтримуючи поділ Європи, ми зможемо діяти в своїх інтересах, було б абсолютною дурістю», - сказав він.

    Читайте також

    «Бути палкими прихильниками Brexit для нас - це верх дурості», - наголосив дипломат.

    Нагадаємо, що час своєї передвиборчої кампанії Трамп привітав результати британського референдуму про вихід з ЄС і заявив, що проголосувавши за вихід з Євросоюзу, британці повернули собі контроль над своєю країною.

    Читайте також
    США Євросоюз Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ