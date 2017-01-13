Трамп підтримує розпад Євросоюзу - посол США при ЄС

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Дональд Трамп

Дипломат вважає, що Brexit – це погано для США

Обраний президент США Дональд Трамп підтримує можливий розпад Європейського союзу, який може відбутися після виходу Британії з ЄС.

Про це заявив посол США при ЄС Ентоні Гарднер, повідомляє видання Telegraph.

Гарднер вважає підтримку Brexit - верхом дурості.

«Думати, що, підтримуючи поділ Європи, ми зможемо діяти в своїх інтересах, було б абсолютною дурістю», - сказав він.

«Бути палкими прихильниками Brexit для нас - це верх дурості», - наголосив дипломат.

Нагадаємо, що час своєї передвиборчої кампанії Трамп привітав результати британського референдуму про вихід з ЄС і заявив, що проголосувавши за вихід з Євросоюзу, британці повернули собі контроль над своєю країною.