Трамп підтримує розпад Євросоюзу - посол США при ЄС
- Сьогодні, 14:32
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Дональд Трамп
Дипломат вважає, що Brexit – це погано для США
Обраний президент США Дональд Трамп підтримує можливий розпад Європейського союзу, який може відбутися після виходу Британії з ЄС.
Про це заявив посол США при ЄС Ентоні Гарднер, повідомляє видання Telegraph.
Гарднер вважає підтримку Brexit - верхом дурості.
«Думати, що, підтримуючи поділ Європи, ми зможемо діяти в своїх інтересах, було б абсолютною дурістю», - сказав він.
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«Бути палкими прихильниками Brexit для нас - це верх дурості», - наголосив дипломат.
Нагадаємо, що час своєї передвиборчої кампанії Трамп привітав результати британського референдуму про вихід з ЄС і заявив, що проголосувавши за вихід з Євросоюзу, британці повернули собі контроль над своєю країною.