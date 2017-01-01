Трамп підтвердив плани США перенести посольство в Єрусалим
- Сьогодні, 00:48
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Президент США Дональд Трамп
В даний час посольство США знаходиться в Тель-Авіві
Президент США Дональд Трамп заявив, що США розглядають перенесення посольства в Ізраїлі в Єрусалим.
Про це повідомляє ABC News.
Про це Трамп сказав під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Білому домі.
«З приводу перенесення посольства в Єрусалим. Я б дуже хотів, щоб це відбулося. Ми дуже, дуже уважно розглядаємо це,» – сказав президент США.
Трамп підкреслив, що США вивчають це питання «з великою обережністю і увагою».
«Подивимося, що станеться,» – додав він.
В даний час посольство США знаходиться в Тель-Авіві.