Трамп після масової кібератаки скликав екстрену нараду

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Новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах

ФБР і агентство нацбезпеки намагаються ідентифікувати винуватця масової кібератаки

Президент США Дональд Трамп після масової кібератаки вірусом WannaCrypt або WannaCry, що вразив десятки тисяч комп’ютерів по всьому світу, скликав екстрене засідання.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що за дорученням Трампа раднику з нацбезпеки, засідання провели увечері 12 травня.

Після цього, днем пізніше, також відбулось ще одне засідання за участі старших співробітників служби безпеки та ФБР.

«І ФБР і агентство нацбезпеки намагаються ідентифікувати винуватця масової кібератаки», — сказав один з чиновників на умовах анонімності.

Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані.