Трамп похвалив Литву за підтримку суверенітету України

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Президент США вдячний Литві за збільшення витрат на оборону

Президент США Дональд Трамп заявляє, що підтримка Литвою суверенітету і територіальної цілісності України, а також зусилля з диверсифікації джерел енергії сприяють досягненню спільної мети – підвищення безпеки в Європі та регіоні, передає прес-служба президента Литви Далі Грибаускайте.

«Литва є цінним союзником по НАТО, який показує приклад іншим, виконуючи свої зобов’язання перед нашою спільною обороною, – це наочно доводить збільшення витрат на оборону з метою виконання узгоджених вимог НАТО», – йдеться в листі.

Раніше президент Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявичюсом, під час якої подякував за активну підтримку Литви у питанні негайного запровадження Європейським союзом безвізового режиму для українців.