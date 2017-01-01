Трамп покритикував Росію і знову заговорив про збільшення ядерного потенціалу

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Дональд Трамп

Дональд Трамп збирається обговорити з Путіним про таємне розгортання в Росії крилатих ракет

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче посилити американський ядерний арсенал для забезпечення переваги Сполучених Штатів у світі.

Про це він сказав в інтерв'ю інформагентству Reuters, повідомляє «Укрінформ».

«Ми ніколи не відставатимемо від будь-якої країни, навіть якщо це дружня країна, ми ніколи не будемо відставати в питаннях ядерної потужності. Було б чудово, щоб мрія здійснилася, щоб жодна країна не мала ядерну зброю, але якщо країни його матимуть, ми будемо мати перевагу над усіма», - зазначив Трамп.

При цьому президент не уточнив, від яких країн відстають США.

Водночас, Трамп негативно висловився щодо повідомлення про таємне розгортання в Росії крилатих ракет в порушення Договору про контроль над озброєннями. Він зауважив, що має намір обговорити це питання під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо вона відбудеться.

Крім того, глава Білого дому заявив, що в Вашингтоні «уже злі» на Північну Корею через випробування нею балістичних ракет. За його словами, Сполучені Штати прискорять розгортання систем ПРО для захисту союзників США в регіоні - Південної Кореї і Японії.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп назвав «військовою операцією» зусилля влади щодо масових депортацій нелегальних мігрантів, які перебувають на території Сполучених Штатів.