Трамп пообіцяв бути не менш жорстким до Росії, ніж Клінтон

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Трамп не впевнений, що йому вдасться йому налагодити відносини з РФ

Обраний президент США Дональд Трамп в ході своєї прес-конференції заявив, що у відносинах з Росією він буде не менш жорстким, ніж була б кандидат від демократів Хілларі Клінтон.

«Думаєте Хілларі могла б бути жорсткіше (у відносинах з Росією. - ред.), ніж я? Ні, я буду жорстким », - сказав Трамп.

Також Трамп заявив, що якщо російський лідер Путін симпатизує йому, то це плюс. При цьому він додав, що не знає, чи вдасться йому налагодити відносини з Росією, так як в даний час вони знаходяться не в дуже хорошому стані.

Нагадаємо, Трамп також заявив, що Росії потрібно дати шанс для поліпшення відносин з США.

Крім того, він вважає, що Росія може допомогти США в боротьбі з ІДІЛ.

Як відомо, сьогодні обраний президент США Дональд Трамп дає першу велику прес-конференцію.

Очікується, що майбутній господар Білого дому прояснить свою позицію з низки ключових питань зовнішньої та внутрішньої політики США, прокоментує критику політичних опонентів на свою адресу і розповість про плани на перші дні президентства.

Нагадаємо, Обама 10 січня (11 січня за київським часом) виступив у Чікаго із прощальною промовою до американців в якості президента США. 20 січня він передасть повноваження глави держави Трампу.

Як відомо, перемога Трампа на виборах в США стала очевидною після підрахунку голосів у Вісконсині. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав понад 270 голосів, необхідних для перемоги.