Трамп пообіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою найближчим часом

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Стіна на кордоні з Мексикою була одним з ключових передвиборних обіцянок Трампа

Трамп не змінив свою позицію щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп не змінив свої плани щодо будівництва стіни між США і Мексикою, хоча початок будівництва і затягується.

Про це він написав у своєму Twitter.



«Не дайте фейковим медіа говорити вам, що я змінив позицію щодо стіни. Вона буде побудована і допоможе зупинити потік наркотиків, людей та іншого», - написав він.

Стіна на кордоні з Мексикою була одним з ключових передвиборних обіцянок Трампа. В ході кампанії він стверджував, що вмовить саму Мексику оплатити будівництво, однак мексиканські влади дуже чітко дали зрозуміти, що не виділять на стіну ні цента.

Трамп уже кілька разів змінював свою оцінку вартості проекту. Одна з озвучених ним сум - 10 млрд дол.

Раніше міністерство національної безпеки заявляло про те, що на будівництво стіни необхідно $21,6 млрд. Глава комітету Сенату Конгресу США з національної безпеки і справах урядових установ Рон Джонсон вказував на $5-8 млрд, грунтуючись на витратах Ізраїлю з будівництва загороджувальної споруди на кордоні з Єгиптом.

Нагадаємо, що президент Дональд Трамп одним зі своїх указів підписав «антимігрантську» заборону в США. Згодом він заявив, що Сполучені Штати будуватимуть на кордоні з Мексикою «стіну» та зажадав від Мексики оплатити частину будівництва.