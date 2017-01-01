Трамп пожертвував свою зарплату на захист національних парків США

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Дональд Трамп

За три місяці заробітна плата Дональда Трампа склала 78 тисяч 333 долари

Президент США Дональд Трамп пожертвував на захист національних парків США свою зарплатню за перші три місяці перебування на посаді. Йдеться про пожертву обсягом у 78 тисяч 333 долари, повідомляє DW.

Речник Білого дому Шон Спайсер передав великий чек на цю суму міністру внутрішніх справ США Раяну Зінке.

Зарплатня Трампа надійде в якості пожертви до Служби національних парків США - федерального відомства, яке підпорядковується міністерству внутрішніх справ та опікується 59 національними парками Сполучених Штатів. Відомство відає захистом понад 400 об'єктів - історичних парків, пам'ятників, меморіальних місць, резервацій тощо. Зінке планує використати пожертву Трампа на облаштування 25 місць історичних битв.

Нагадаємо, що після виборів у листопаді 2016 року Трамп оголосив, що не витрачатиме на себе зарплатню на посаді президента, яка становить близько 400 тисяч доларів на рік. Оскільки за законом він мусить отримувати зарплатню, то може жертвувати ці гроші на свій розсуд.

Трамп - не перший лідер США, який відмовляється від президентської зарплатні. Джон Кеннеді та Герберт Гувер теж жертвували свої президентські заробітки на благодійність.