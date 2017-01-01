Трамп прибув до Італії для зустрічі із Папою Римським
- Сьогодні, 21:29
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Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп
Трамп пробуде в Італії не менше 24 годинПрезидент США Дональд Трамп прибув до Італії для зустрічі із Папою Римським Франциском, яка відбудеться у середу, 24 травня.
Трамп прилетів до Італії з Ізраїлю, де також перебував із візитом.
Окрім зустрічі із Папою американський президент має також провести переговори з італійськими лідерами.
Зазначається, що Трамп пробуде у країні менше 24 годин.
Наступна країна, яку відвідає очільник США — Бельгія, де плануються перемовини із керівниками Європейського союзу і НАТО, після чого знову повернеться в Італію в четвер на саміт найбільших промислово розвинених країн «Великої Сімки» на Сицилії.
Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп відмовилася на червоній доріжці в Тель-Авіві взяти за руку чоловіка і президента Штатів Дональда Трампа.
Момент відмови зняла низка ЗМІ, які виклали відео на YouTube.
Джерело: Радіо Свобода