Трамп прибув до Капітолію на церемонію інавгурації

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О 19:00 Трамп присягне на вірність народу США

Новообраний президент США прибув до Капітолію на інавгурацію.

Кортеж автомобілів з Бараком Обамою та Дональдом Трампом, віце-президентами Джо Байденом та Майклом Пенсом, а також з дружинами президентів Мішель Обамою та Меланією Трамп приїхали до Капітолію на інавгурацію нового президента США.

При цьому, під час слідування кортежу на вулицях крім вітальних плакатів були розвернуті і плакати противників з написами «Брехун».

Нагадаємо, що перед цим Трамп з дружиною були в Білому домі, де їх приймала родина Обам та пили чай.

По прибуттю до Капітолію за 15 хвилин до 12 години за часом Вашингтона ( 18:45 за київським ) дня на західних сходах Капітолію прийме присягу новий віце-президент Майкл Пенс.

А вже о 12 годині дня голова Верховного суду Джон Робертс приведе до присяги новобраного президента США Дональда Трампа. Після цього він проголосить інавгураційну промову, яку, як він повідомляв, він написав сам.

Нагадаємо, вже екс-президент Обама покинув овальний кабінет у Білому домі.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут