Трамп привітав президента Туреччини з перемогою на референдумі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реджеп Ердоган та Дональд Трамп

Водночас офіційний Вашингтон не коментує підсумки турецького референдуму

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом і привітав його з результатами референдуму, який відбувся в Туреччині 16 квітня. Про це йдеться в поширеній заяві Білого дому.

Президент Трамп «привітав Ердогана з його недавньою перемогою на референдумі і обговорив дії США у відповідь на використання сирійським режимом хімічної зброї 4 квітня», йдеться у повідомленні.

При цьому Білий дім і Держдепартамент США не стали коментувати турецький референдум і заявили, що очікують публікації підсумкової доповіді Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі з цього питання.

Офіційний представник американського зовнішньополітичного відомства Марк Тонер заявив в коментарі «ТАСС», що, згідно з первинними оцінками, в ході його проведення були допущені порушення.

«Ми дякуємо місії спостерігачів ОБСЄ за виконану ними важливу роботу і відзначаємо проблеми, позначені в ході первісної оцінки минулих кампанії та голосування. Серед цих проблем - виявлені порушення, допущені в день голосування, а також нерівні умови під час складного передвиборчого періоду, який проходив в умовах надзвичайного стану. Ми очікуємо підсумкової доповіді ОБСЄ, на складання якої, як ми розуміємо, буде потрібно кілька тижнів», - сказав Тонер.

Нагадаємо, в ОБСЄ заявляли, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини було проведено в умовах нерівних можливостей, наданих прихильникам і противникам поправок.

Натомість у МЗС Туреччини назвали спостерігачів ОБСЄ «упередженими», президент країни Реджеп Ердоган заявив, що ОБСЄ слід «знати своє місце».

Як повідомлялося, в неділю у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результатиреферендуму.

Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.