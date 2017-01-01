Трамп прийняв присягу президента США

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Дональд Трамп офіційно став 45-м президентом Сполучених Штатів

На пагорбі Капітолію триває офіційна частина інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа, який щойно присягнув на вірність народу США та офіційно став президентом.

Зазначимо, що вже на Капітолійському пагорбі зібралися Барак Обама разом з віце-президентом Джо Байденом, його дружина, а також Дональд Трама з дружиною та дітьми та новий віце-президент Майкл Пенс.

Приблизно об 18.45 склав присягу віце-президент Майкл Пенс. Голова Верховного суду Джон Робертс привів до присяги новобраного президента США Дональда Трампа.

Після цього Трамп почав проголошувати інавгураційну промову, яку, як він повідомляв, він написав сам.

Вже екс-президент Обама покинув овальний кабінету Білому домі.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут