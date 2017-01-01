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    Трамп прийняв у Білому домі прем’єра Грузії

    • Сьогодні, 08:31
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    <span>Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі</span>
    Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі

    Віце-президент США Майк Пенс також зустрівся 8 травня з Ґіорґі Квірікашвілі в Білому домі

    8 травня президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі прем'єр-міністра Грузії Ґіорґі Квірікашвілі. Фотографію зустрічі поширила прес-служба американської адміністрації.

    Віце-президент США Майк Пенс також зустрівся 8 травня з Квірікашвілі в Білому домі. Про це повідомляє прес-служба адміністрації США. Обидва лідери підтвердили стратегічне партнерство США–Грузія, яке зміцнюється протягом 25 років, і наголосили на важливості вкладу Грузії в глобальну безпеку.

    Зокрема, віце-президент висловив глибоку подяку за жертви, яких грузинський народ зазнав у складі сил НАТО в Афганістані, в тому числі загибель 31 військовослужбовця з Грузії.

    Віце-президент США підтвердив незмінну прихильність адміністрації суверенітету і територіальній цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Пенс високо оцінив лідерство прем'єр-міністра в політичних і економічних реформах і підтвердив підтримку США рішення Грузії продовжити інтеграцію в євроатлантичні інститути, в тому числі в НАТО. Керівники також пообіцяли вивчити шляхи подальшого зміцнення економічних і торговельних відносин між двома країнами, повідомив Білий дім.

     

    Джерело: Радіо Свобода

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