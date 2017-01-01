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    Трамп призначить директором розвідки ворога Кремля

    • Вчора, 20:02
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    Майбутній&nbsp;директор національної розвідки США Деніел Коутс
    Майбутній директор національної розвідки США Деніел Коутс

    Обраний американський президент Дональд Трамп висунув кандидатом на пост директора національної розвідки США колишнього сенатора від штату Індіана Деніела Коутса. У 2014 році МЗС РФ ввів щодо нього санкції

    Інформація про висунення цієї кандидатури раніше з'явилася в ЗМІ, а тепер підтверджена у заяві перехідної команди новообраного президента США від 7 січня.

    «Я повністю впевнений у тому, що саме сенатор Ден Коутс повинен зайняти пост директора національної розвідки, - наводяться в документі слова Трампа. - Ден наочно продемонстрував, що володіє великим досвідом в цій сфері і здатний приймати правильні рішення з точки зору роботи розвідувального співтовариства» .

    У 2014 році МЗС Росії оголосив про введення на основі взаємності санкцій відносно ряду чиновників і законодавців США. До їх числа увійшов і Коутс. Колишній сенатор у минулому неодноразово робив антиросійські заяви.

    США почали вводити санкції щодо РФ у зв'язку з подіями в Україні та анексією Криму Росією у 2014 році.

    73-річний Коутс вважається ветераном американської політики. Він представляв Індіану в Сенаті Конгресу США у 1989-1999 і 2011-2017 роках. Термін його повноважень закінчився у січні. За президента Джорджа Буша-молодшого Коутс займав пост посла США у Німеччині.

    На даний момент національну розвідку очолює Джеймс Клеппер. Він є координатором діяльності всіх американських розвідувальних відомств.

    Дональд Трамп
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