Трамп призначить директором розвідки ворога Кремля

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Майбутній директор національної розвідки США Деніел Коутс

Обраний американський президент Дональд Трамп висунув кандидатом на пост директора національної розвідки США колишнього сенатора від штату Індіана Деніела Коутса. У 2014 році МЗС РФ ввів щодо нього санкції

Інформація про висунення цієї кандидатури раніше з'явилася в ЗМІ, а тепер підтверджена у заяві перехідної команди новообраного президента США від 7 січня.

«Я повністю впевнений у тому, що саме сенатор Ден Коутс повинен зайняти пост директора національної розвідки, - наводяться в документі слова Трампа. - Ден наочно продемонстрував, що володіє великим досвідом в цій сфері і здатний приймати правильні рішення з точки зору роботи розвідувального співтовариства» .

У 2014 році МЗС Росії оголосив про введення на основі взаємності санкцій відносно ряду чиновників і законодавців США. До їх числа увійшов і Коутс. Колишній сенатор у минулому неодноразово робив антиросійські заяви.

США почали вводити санкції щодо РФ у зв'язку з подіями в Україні та анексією Криму Росією у 2014 році.

73-річний Коутс вважається ветераном американської політики. Він представляв Індіану в Сенаті Конгресу США у 1989-1999 і 2011-2017 роках. Термін його повноважень закінчився у січні. За президента Джорджа Буша-молодшого Коутс займав пост посла США у Німеччині.

На даний момент національну розвідку очолює Джеймс Клеппер. Він є координатором діяльності всіх американських розвідувальних відомств.