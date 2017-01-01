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    Трамп призначить спецпредставника для переговорів з Кремлем щодо України

    • Сьогодні, 18:39
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    Президент США Дональд Трамп
    Президент США Дональд Трамп

    Держсекретар Рекс Тіллерсон буде контролювати відбір посланника, який, як очікується, також матиме помічників

    Адміністрація президента США Дональда Трампа повинна призначити нового спецпредставника для контактів з Владиславом Сурковим , одним з головних помічників Путіна.

    Про це пише BuzzFeed News із посиланням на інформацію двох європейських чиновників.

    За даними видання, до обов’язків нового посланника, ім’я якого поки невідомо, входитиме ведення переговорів з приводу ситуації в Україні.

    Відкриття дипломатичного каналу підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка обговорювала це питання з Трампом під час зустрічі в Білому домі в минулому місяці.

    Держсекретар Рекс Тіллерсон буде контролювати відбір посланника, який, як очікується, також матиме помічників.

    Один з американських чиновників визнав, що «в даний час йде обговорення ідеї, але ніяких остаточних рішень не прийнято».

    Нагадаємо, що за адміністрації Барака Обами США також мали прямий дипломатичний канал з Сурковим, який використовувався для обговорення реалізації Мінських угод. Роль спецпосланника тоді виконувала Вікторія Нуланд.

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