Трамп призначить спецпредставника для переговорів з Кремлем щодо України
- Сьогодні, 18:39
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Держсекретар Рекс Тіллерсон буде контролювати відбір посланника, який, як очікується, також матиме помічників
Адміністрація президента США Дональда Трампа повинна призначити нового спецпредставника для контактів з Владиславом Сурковим , одним з головних помічників Путіна.
Про це пише BuzzFeed News із посиланням на інформацію двох європейських чиновників.
За даними видання, до обов’язків нового посланника, ім’я якого поки невідомо, входитиме ведення переговорів з приводу ситуації в Україні.
Відкриття дипломатичного каналу підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка обговорювала це питання з Трампом під час зустрічі в Білому домі в минулому місяці.
Держсекретар Рекс Тіллерсон буде контролювати відбір посланника, який, як очікується, також матиме помічників.
Один з американських чиновників визнав, що «в даний час йде обговорення ідеї, але ніяких остаточних рішень не прийнято».
Нагадаємо, що за адміністрації Барака Обами США також мали прямий дипломатичний канал з Сурковим, який використовувався для обговорення реалізації Мінських угод. Роль спецпосланника тоді виконувала Вікторія Нуланд.