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    Трамп призначив нового директора Секретної служби

    • Сьогодні, 01:25
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    Секретна служба США відповідає за запобігання підробки американських грошей, а також охорону президента і вищих посадових осіб країни

    Президент США Дональд Трамп призначив Рендольфа Аллеса директором Секретної служби США.

    Про це повідомляє Білий дім.

    Аллес зараз працює заступником начальника прикордонно-митної служби США.

    Протягом 35 років він служив у корпусі морської піхоти США і пішов у відставку в 2011 році в чині генерал-майора. 

    Секретна служба США, що відповідає за запобігання підробки американських грошей, а також охорону президента і вищих посадових осіб країни, ключових урядових та інфраструктурних об’єктів. В останні десятиліття в обов’язки Секретної служби також входить розслідування кіберзлочинів.

    США Дональд Трамп розслідування
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