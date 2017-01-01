Трамп призначив нового директора Секретної служби

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Секретна служба США відповідає за запобігання підробки американських грошей, а також охорону президента і вищих посадових осіб країни

Президент США Дональд Трамп призначив Рендольфа Аллеса директором Секретної служби США.

Про це повідомляє Білий дім.

Аллес зараз працює заступником начальника прикордонно-митної служби США.

Протягом 35 років він служив у корпусі морської піхоти США і пішов у відставку в 2011 році в чині генерал-майора.

Секретна служба США, що відповідає за запобігання підробки американських грошей, а також охорону президента і вищих посадових осіб країни, ключових урядових та інфраструктурних об’єктів. В останні десятиліття в обов’язки Секретної служби також входить розслідування кіберзлочинів.