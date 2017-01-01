Трамп продовжив на рік санкції проти Сирії

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Трамп вказав на використання урядом сирійського президента Башара Асада хімічної і біологічної зброї

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на один рік санкції та інші обмежувальні заходи щодо влади Сирії.

Про це йдеться у його зверненні до Конгресу, опублікованому на сайті Білого дому.

«Продовжується на один рік національний режим санкцій у зв'язку з діями уряду Сирії. Жорстокість і репресії щодо сирійського народу, який вимагає свободи і створення репрезентативного уряду, не тільки загрожують сирійцям, а й створюють нестабільність у всьому регіоні», - йдеться в повідомленні,.

Як нагадали в американській адміністрації, вперше санкції проти Сирії були введені в 2004 році «як відповідь на незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів».

Крім того, Трамп вказав на використання урядом сирійського президента Башара Асада хімічної і біологічної зброї.

«Дії сирійської влади як і раніше заохочують зростання екстремізму і релігійної нетерпимості, а також становлять загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів», – йдеться далі в заяві Трампа.

Зазначимо, що в Сирії 6 травня, опівночі за місцевим часом в 4 зонах деескалації набрав чинності режим припинення вогню. Спеціальні зони створені на підставі меморандуму, підписаного в Астані, гарантами угоди виступають Росія, Туреччина та Іран.

Нагадаємо, в суботу, 6 травня, у Сирії авіація урядових сил завдала удару по базах повстанців в провінції Хама, порушивши режим припинення вогню.