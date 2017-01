Трамп прокоментував протести в США: Чому ці люди не голосували?

Президент США заявив, що американці мають право висловлювати власні думки

Президент США Дональд Трамп прокоментував протести проти його інавгурації, які пройшли в багатьох містах США і зібрали мільйони учасників.

Він написав у Твітері про своє ставлення до таких акцій.

«Спостерігав за вчорашніми протестами, але весь час думав про те, що у нас тільки що пройшли вибори. Чому ці люди не голосували? Знаменитості лише погіршують ситуацію!?» - зазначив Трамп.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.