Трамп прокоментував протести в США: Чому ці люди не голосували?

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Дональд Трамп

Президент США заявив, що американці мають право висловлювати власні думки

Президент США Дональд Трамп прокоментував протести проти його інавгурації, які пройшли в багатьох містах США і зібрали мільйони учасників.

Він написав у Твітері про своє ставлення до таких акцій.

«Спостерігав за вчорашніми протестами, але весь час думав про те, що у нас тільки що пройшли вибори. Чому ці люди не голосували? Знаменитості лише погіршують ситуацію!?» - зазначив Трамп.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 січня 2017 р.

Він додав, що мирні протести є принциповою особливістю американської демократії.

«Нехай я і не завжди згоден (з протестувальниками – ред.), я визнаю право людей висловлювати свою думку», - наголосив президент США.

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 січня 2017 р.

Нагадаємо, 21 січня по всіх США пройшли сотні маніфестацій, зокрема, в Чикаго (штат Іллінойс), Бостоні (штат Массачусетс), Новому Орлеані (штат Луїзіана), Майамі (штат Флорида), Денвері (штат Колорадо). В особливо великих демонстраціях участь взяли десятки тисяч людей.

Наймасовіші акції протесту пройшли в Вашингтоні, Нью-Йорку й у Лос-Анджелесі.

У Вашингтоні на мітингу виступили десятки знаменитостей. Серед них були співачки Мадонна, Шер, Аліша Кіз, Кеті Перрі, режисер Майкл Мур, актори Джулія Робертс, Ешлі Джадд, Скарлетт Йоханссон, Емма Уотсон, Емі Шумер, Джейк Джілленхолл, а також відома американська феміністка і журналістка Глорія Стайн.