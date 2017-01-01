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    Трамп пропонує своїм прибічника провести «найбільший мітинг»

    • Сьогодні, 00:42
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    Прихильники Трампа
    Прихильники Трампа

    На захід запрошуються прихильники «великої Америки»

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував своїм прихильникам провести «найбільший мітинг». Відповідну ідею Трамп розмістив у своєму Twitter.

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    «Може, мільйонам людей, які проголосували за те, щоб «зробити Америку великою знову», варто провести свій мітинг. Він буде найбільшим з усіх», - написав Трамп.

    Як відомо, в США багато людей, які не погоджуються з політикою Трампа, виходять на вулиці для акцій протесту. Найбільше невдоволення американців викликав «антимігрантський» указ президента.

    До слова, у США засудили чоловіка за намір убити президента Трампа.

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