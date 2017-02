Трамп пропонує своїм прибічника провести «найбільший мітинг»

На захід запрошуються прихильники «великої Америки»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував своїм прихильникам провести «найбільший мітинг». Відповідну ідею Трамп розмістив у своєму Twitter.

«Може, мільйонам людей, які проголосували за те, щоб «зробити Америку великою знову», варто провести свій мітинг. Він буде найбільшим з усіх», - написав Трамп.

Maybe the millions of people who voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN should have their own rally. It would be the biggest of them all!