Трамп пропонує своїм прибічника провести «найбільший мітинг»

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Прихильники Трампа

На захід запрошуються прихильники «великої Америки»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував своїм прихильникам провести «найбільший мітинг». Відповідну ідею Трамп розмістив у своєму Twitter.

«Може, мільйонам людей, які проголосували за те, щоб «зробити Америку великою знову», варто провести свій мітинг. Він буде найбільшим з усіх», - написав Трамп.

Maybe the millions of people who voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN should have their own rally. It would be the biggest of them all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 лютого 2017 р.

Як відомо, в США багато людей, які не погоджуються з політикою Трампа, виходять на вулиці для акцій протесту. Найбільше невдоволення американців викликав «антимігрантський» указ президента.

До слова, у США засудили чоловіка за намір убити президента Трампа.