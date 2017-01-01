Трамп пропонує своїм прибічника провести «найбільший мітинг»
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На захід запрошуються прихильники «великої Америки»
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував своїм прихильникам провести «найбільший мітинг». Відповідну ідею Трамп розмістив у своєму Twitter.
«Може, мільйонам людей, які проголосували за те, щоб «зробити Америку великою знову», варто провести свій мітинг. Він буде найбільшим з усіх», - написав Трамп.
Maybe the millions of people who voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN should have their own rally. It would be the biggest of them all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 лютого 2017 р.
Як відомо, в США багато людей, які не погоджуються з політикою Трампа, виходять на вулиці для акцій протесту. Найбільше невдоволення американців викликав «антимігрантський» указ президента.
До слова, у США засудили чоловіка за намір убити президента Трампа.