Трамп пропонує змінити законодавство про наклеп через публікації The New York Times

Дональд Трамп пропонує змінити законодавство про наклеп

Трамп звинуватив видання у неправильному висвітленні його політичної діяльності упродовж двох років

Президент США Дональд Трамп заявляє про необхідність змін до законодавства про наклеп через публікацію газети The New York Times. Трамп у Twitter звинуватив видання у неправильному висвітленні його політичної діяльності упродовж двох років.

До свого посту Дональд Трамп прикріпив посилання на колонку у газеті The New York Post з критикою повідомлень The New York Times про передбачувані зв’язки соратників Трампа з Росією.

The failing @nytimes has disgraced the media world. Gotten me wrong for two solid years. Change libel laws? https://t.co/QIqLgvYLLi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 березня 2017 р.

У лютому Дональд Трамп назвав низку американських ЗМІ, серед яких і газету The New York Times, «ворогами американців». До цього він неодноразово дорікав медіа поширенням неправдивих новин. На своїй першій прес-конференції на посаді президента США Трамп звинуватив телеканал CNN у розповсюдженні фальшивих новин і відмовився відповідати на питання їхнього журналіста.