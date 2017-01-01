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    Трамп пропонує змінити законодавство про наклеп через публікації The New York Times

    • Вчора, 23:46
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    <span>Дональд Трамп пропонує змінити законодавство про наклеп</span>
    Дональд Трамп пропонує змінити законодавство про наклеп

    Трамп звинуватив видання у неправильному висвітленні його політичної діяльності упродовж двох років

    Президент США Дональд Трамп заявляє про необхідність змін до законодавства про наклеп через публікацію газети The New York Times. Трамп у Twitter звинуватив видання у неправильному висвітленні його політичної діяльності упродовж двох років.

    До свого посту Дональд Трамп прикріпив посилання на колонку у газеті The New York Post з критикою повідомлень The New York Times про передбачувані зв’язки соратників Трампа з Росією.

    У лютому Дональд Трамп назвав низку американських ЗМІ, серед яких і газету The New York Times, «ворогами американців». До цього він неодноразово дорікав медіа поширенням неправдивих новин. На своїй першій прес-конференції на посаді президента США Трамп звинуватив телеканал CNN у розповсюдженні фальшивих новин і відмовився відповідати на питання їхнього журналіста.

    ЗМІ США Дональд Трамп
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